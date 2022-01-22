التحقيق مع متهم هارب من 68 سنة سجن عقب ضبطه في البحيرة

أمرت النيابة العامة بحبس هارب من 86 سنة سجن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه من قبل الجهات الأمنية، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد «هارب من تنفيذ أحكام- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط»، بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة مطلوب التنفيذ عليه فى 19 حكم فى قضايا متنوعة من بينهم 9 جنايات بإجمالى 86 سنة حبس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.