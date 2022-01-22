السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم هارب من 68 سنة سجن عقب ضبطه في البحيرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس هارب من 86 سنة سجن،  4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه من قبل الجهات الأمنية، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد «هارب من تنفيذ أحكام- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط»، بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة مطلوب التنفيذ عليه فى 19 حكم فى قضايا متنوعة من بينهم 9 جنايات بإجمالى 86 سنة حبس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مركز شرطة قطاع الأمن العام قضايا متنوعة تنفيذ أحكام النيابة العامة الإجراءات القانونية الجهات الامنية إتخاذ الإجراءات القانونية تحريات المباحث

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