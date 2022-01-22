السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

ارتكب أفعال خادشة للحياء.. ننشر العقوبة المتوقعة على شاب بالبحيرة

خدش حياء
خدش حياء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك"لأحد الأشخاص يقوم بإتيان أفعال خادشة للحياء بشرفة أحد العقارات بالبحيرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص من شرفة أحد العقارات وقيامه بإتيان أفعال خادشة للحياء.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المذكور «مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة».

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر قيامه "بمعاكسة" إحدى السيدات حال تواجدها بشرفة مسكنها بعقار مقابل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وترصد «الدستور» العقوبة المقررة لجريمة خدش الحياء، كالتالي:

المادة 306 مكرر «أ» من قانون العقوبات كانت صريحة فى هذه الحالة، حيث أنها حددت عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

فيس بوك وزارة الداخلية مقطع فيديو قانون العقوبات اجهزة الامن كشف ملابسات خدش حياء كشف ملابسات مقطع فيديو

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