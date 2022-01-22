السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: بعض منظمات المجتمع المدني تريد العمل بدون مراقبة من أحد

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام تنظيم العمل الأهلي بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لمدة سنة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن عمل منظمات المجتمع المدني يثير إشكاليات ويعبر ثغرة يدخل منها الغرب لمصر، متابعًا: "في منظمات كتير مكانتش موفقة أوضاعها مع القانون وعاوزة تشتغل وتمارس عملها بدون مراقبة من أحد".

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