رفع 30 طن مخلفات وصيانة 10 كشافات إنارة بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها المسائية للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالوحدة المحلية لقريّة البرجاية والقرى التابعة لها وقامت برفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وصيانة وإصلاح 10 كشافات إنارة.

وقال محمد رمضان، رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية إن قسم البيئة بالوحدة المحلية للقرية واصل أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية من شوارع ومداخل ونقاط التجمع وقام برفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرى دماريس- صفط اللبن والبرجاية، ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

أضاف رئيس القرية أن قسم الانارة بالقرية واصل جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية حيث تم صيانة واصلاح 10 كشافات انارة داخل نطاق القرية وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة وتكثيف حملات النظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين مشيرا إلي أنه قام بإعطاء توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء الأحياء بمتابعة وتكثيف أعمال النظافة والإنارة لرفع كفاءة المنظومتين ولتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمالها وحملاتها في كافة الملفات ومنها رفع الإشغالات بشوارع المدينة بجانب حملات التصدي لكافة أشكال التعديات سواء على الأراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بجانب إيقاف ظاهرة البناء المخالف العشوائي وذلك في إطار تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات.