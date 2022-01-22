توابع هزيمة المحلة.. مرتضى يعاقب كارتيرون ويعرض لاعبين للبيع

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصم ٢٥٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض ٢ لاعبين للبيع، وتأتي تلك القرارات بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

ونال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خسارة جديدة في مشواره بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بثلاثية نظيفة على يد غزل المحلة في اللقاء الذي أقيم بملعب القاهرة مساء السبت.