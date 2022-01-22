السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خليك لطيف.. مبادرة لإنقاذ وإطعام حيوانات الشوارع بالإسكندرية (فيديو)

حملة لإطعام ورعاية
حملة لإطعام ورعاية حيوانات الشوارع بالإسكندرية

«گن لطيفًا مع مخلوقات الله»، «لتُرحم.. ارحم»، عبارات على لافتات صغيرة رفعها عدد من الشباب السكندري، أثناء مبادرة قاموا بتنفيذها لإطعام حيوانات الشوارع، وتوعية المواطنين بإنقاذ الحيوانات المصابة، وتعليم الأبناء والشباب بأهمية العطف على تلك الكائنات وعدم إيذائه‍ا.

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يقول إسلام أحمد، مؤسس المبادرة، إنه بدأ الحملة من القاهرة بمنطقة سكنه بإمبابة، ثم لاقى العديد من الشباب تحرص على إطعام القطط والكلاب في الشوارع بشكل منفرد، لذلك بدأ في التواصل من خلال المجموعات الخاصة برعاية الحيوان والرفق بهم، حتى استقروا على تنفيذ حملة توعية وإطعام بالإسكندرية.

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أضاف لـ«الدستور» أنهم انقسموا خلال اليوم إلى مجموعتين، بشرق ووسط الإسكندرية، حيث المجموعة الأولي استهدفت طريق الكورنيش لتواجد العديد من القطط والكلاب لإطعامهم، فضلًا عن مشاهدة المارة لافتات التوعية بالرحمة بالحيوانات الأليفة، وعدم الاستهانة بتلك الأرواح الضعيفة، لافتًا أن توقيت الحملة جاءت بعد الفيديو المنتشر لرجل يطلق النار على الكلاب الضالة.

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اضافت لوجين عادل، أحد أعضاء المبادرة، أن الهدف من الحملة بجانب الإطعام هو التوعية، حيث إنهم يتعرضون للتنمر خلال إطعام حيوانات الشارع والكثير ينظرون لنا بأنه شيئ غريب وغير مقبول، وهو ما يريدون تغيره.

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وتابعت أن الرحمة لا بد ان تكون في قلوبنا جميعًا، ولا بد من عمل الخير،وعدم إيذاء تلك الكائنات الضعيفة، و القضاء عليها بقسوة من خلال تسميمها، فمن يفعل ذلك انتزعت من قلبه الرحمة، مشيرة إلى أن إطعام الحيوانات لا يتعارض مع عمل الخير مع الفقراء فكلها طرق الخير والإنسانية.

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وأوضحت ياسمين الجمال، أنهم يتعرضوا لانتقادات اثناء إطعام الحيوانات منها: «اطعموا الناس المحتاجة بدل القطط والكلاب»، أو أننا مرفهين أو ما شابه ذلك، وهذا يرجع لعدم التوعية والرحمة في قلوب الكثير، لذلك نحن نحرص على إطعام الحيوانات بشكل دائم رغم كل ما يقال ولا نريد سوى ان من لايراعي الك الحيوانات أن يتركهم فقط بدون أي أذى.

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كما أشارت يسرا محمد إلى انها يوميًا تحضر الطعام للقطط والكلاب في المنزل، وتضعها في اطباق صغيرة، حيث تتكون الوجبات من سمك وارز وخضروات، ودجاج، وعند نزولها لعملها تضع تلك الوجبات للحيوانات في الشوارع على الطريق.

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ولفتت أن عندما تم تفعيل مبادرة وحملة للإطعام شاركت على الفور حيث انها كانت تريد المشاركة الجماعية في عذا العمل الخيري، وبدأ كل ف بتحضير وجبات في المنزل ووضعها في اطباق مغلفة يتم فتحها في الاماكن المتواجد فيها الحيوانات، حيث يكفي الطبق إطعام كلبين او 4قطط.

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لإطعام حيوانات الشوارع مبادرة توعية المواطنين حملة إطعام الحيوانات الإسكندرية طريق الكورنيش القطط والكلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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