ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد: «كل سنة وأنت طيبة يا نجمة مصر»

حرصت النجمة ميرهان حسين على تهنئة الفنانة القديرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها، حيث كتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: «كل سنة وانتي أحلى بلبلة وأحلى ضحكة في الدنيا ربنا يديكي الصحة وطول العمر يا حبيبة الكل»، لترد «عبيد»: «حبيبتي شكرا»، قبل أن تعقب «ميرهان»: «أنتي نجمة مصر الأولى».

ونشرت «ميرهان» فيديو قامت بتجسيده لمشهد مشهور من فيلم «الراقصة والسياسي» للنجمة نبيلة عبيد، لتنبهر «عبيد» بتقليد «ميرهان» لها، وذكرت أن ميرهان حسين فنانة موهوبة، مضيفة: «بس اللي مجنني إنتي جبتي بدلة الرقص ديه منين يا عفريته.. أنا سعيده إنك بتعرفي تقلديني وكل اللي بيحبوني دايما بيقلدوني خاصة في الفيلم ده.. بحبك وبحبكم كلكم».

يذكر أن ميرهان حسين تعيش حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث إنها تشارك حاليًا في مسرحية كازانوفا والمقرر عرضها 2 فبراير المقبل، من خلال موسم الرياض.

ويتم حاليًا إجراء بروفات على أحد مسارح القاهرة، قبل السفر إلى السعودية، إذ يشارك في مسرحية «عائلة كازانوفا» نخبة من النجوم، من ضمنهم: «حسن الرداد وعمرو يوسف وميرهان حسين، نسرين طافش، هالة فاخر، حمدي المرغني، بدرية طلبة، سليمان عيد»، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

يشار إلى أنه يعرض لميرهان حسين حاليًا مسلسل «أنا وهي» من بطولتها مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبدالباقى، ومحمود البزاوى، وسلوى محمد على، وندى عادل، ومن تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت «ميرهان» حققت نجاحًا كبيرًا فى تقديم شخصية "قمر" بحكاية "وانسى روحى وياك" من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، باحترافية وبراعة، إذ تعد هذه التجربة أولى بطولاتها المطلقة، خصوصًا وأنها مختلفة عن الأنماط الدرامية التي قدمتها سابقًا، حيث ظهرت بشكل جديد ومختلف عليها تمامًا بعيدًا عن الأدوار التى اعتاد المخرجون حصرها فيها، لتتفوق على نفسها خلال الأحداث الدرامية.