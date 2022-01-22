السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. 3748 فرصة عمل.. وتحويل مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة، نستعرضها في التقرير التالي: 

براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. 3748 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»

حيث تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها من توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 81  شركة ومصنعًا قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.

https://www.dostor.org/3691181

 

بالأسماء.. تحويل 695 ألف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ66 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 18 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

https://www.dostor.org/3691201

 

القوى العاملة: تدريب 37 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمنوفية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة بتدريب 37 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة بالمحافظة، بحضور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

https://www.dostor.org/3691249

 

«رجال أعمال الإسكندرية» تكرم مدير القوى العاملة بالمحافظة

كرمت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، تقديرا للدور غير المسبوق الذي تقوم به المديرية من خلال إداراتها وكوادرها المختلفة.

وأشاد محمد صبري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالجهود التي تبذلها وزارة القوي العاملة في ظل قيادة وزير القوى العاملة محمد سعفان خاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها إقرار قانون جديد للعمل وما يتطلبه ذلك من مراعاة كافة الظروف المحيطة وخاصة بما توليه الجمهورية الجديدة والقيادة السياسية من تشجيع للاستثمار، وفي نفس الوقت الحفاظ على مكتسبات العمال في "حياة كريمة" لهم ولأسرهم.

https://www.dostor.org/3691338

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم نشرة التوظيف قادرون باختلاف وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

تجديد حبس متهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت بحلوان 15 يوما

5 منافذ لبيع التذاكر والأطفال وكبار السن مجانًا.. إجراءات ميسرة لمعرض الكتاب

«الصحة العالمية»: خطر متحور أوميكرون مرتفع للغاية

«الحديد والصلب المصرية» تطرح مزايدة لبيع منتجات حجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء