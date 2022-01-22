حصاد «القوى العاملة» اليوم.. 3748 فرصة عمل.. وتحويل مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة، نستعرضها في التقرير التالي:

براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. 3748 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»

حيث تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها من توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 81 شركة ومصنعًا قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.

https://www.dostor.org/3691181

بالأسماء.. تحويل 695 ألف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ66 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 18 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

https://www.dostor.org/3691201

القوى العاملة: تدريب 37 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمنوفية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة بتدريب 37 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة بالمحافظة، بحضور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

https://www.dostor.org/3691249

«رجال أعمال الإسكندرية» تكرم مدير القوى العاملة بالمحافظة

كرمت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، تقديرا للدور غير المسبوق الذي تقوم به المديرية من خلال إداراتها وكوادرها المختلفة.

وأشاد محمد صبري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالجهود التي تبذلها وزارة القوي العاملة في ظل قيادة وزير القوى العاملة محمد سعفان خاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها إقرار قانون جديد للعمل وما يتطلبه ذلك من مراعاة كافة الظروف المحيطة وخاصة بما توليه الجمهورية الجديدة والقيادة السياسية من تشجيع للاستثمار، وفي نفس الوقت الحفاظ على مكتسبات العمال في "حياة كريمة" لهم ولأسرهم.

https://www.dostor.org/3691338