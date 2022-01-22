«سحر الإسكندرية».. كتاب يبحر فى تاريخ المدينة الكوزموبوليتانية

أصدرت دار «كتوبيا» للنشر والتوزيع، مؤخرًا، كتاب «سحر الإسكندرية» لعالم الآثار والروائى والكاتب المصرى الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهى حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

وفى مقدمة الكتاب، قال «عبدالبصير»: «الإسكندرية هى سيدة العالم القديم، ومجد الدنيا وسحر العالم، الإسكندرية هى الإسكندرية، هى الإسكندرية العظيمة فى الحضارة والثقافة والإبداع والتراث أيًا كان العصر التاريخى الذى مرت به، فالإسكندرية قديمة قِدم القدم نفسه التى اكتسبت قدمها من مصر، وعظيمة عظم العظم نفسه التى اكتسبت عظمتها من مصر».

وأضاف: «تشهد مدينة الإسكندرية فى الفترة الحالية من عمرها الحضارى المديد والفريد، والذى يزيد على ٢٣ قرنًا من الزمان الثرى بالأحداث والإنجازات، اهتمامًا كبيرًا من رأس الدولة المصرية المعاصرة، وكل قيادات الحكومة المصرية، ببعث وإعادة إحياء ونهضة مدينة الإسكندرية الكوزموبوليتانية العالمية من جديد».

واستطرد: «كانت ولا تزال مدينة الإسكندرية عاصمة الحضارة الكونية والثقافية العالمية، وواحدة من أهم المراكز الحضارية الكبيرة والمؤسسة، وذات الثقل فى مصر والعالم، إن لم تكن أهم المراكز الحضارية فى حوض البحر المتوسط، وكما أراد لها مؤسسها الإسكندر الأكبر أن تكون مدينته هى الخالدة بين مدن العالم أجمع».

ويُعد كتاب «سحر الإسكندرية»، وفقًا للكاتب، محاولة بسيطة تهدف إلى إلقاء الضوء على التاريخ والآثار والحضارة المصرية فى مدينة الإسكندرية الجميلة الساحرة الخالدة، المختلفة عن الثقافة الفرعونية نوعًا ما، والمتداخلة معها فى بعض الأمور، والمعبرة عن تفردها وعظمتها، وذلك من خلال نور الحضارة باذخ العبقرية والروح والأداء، والذى يعكس كل العصور والحضارات والثقافات التى مرت بها المدينة، ابنة الإسكندر وصانعة التاريخ، على مرآة مدينة الإسكندرية الحضارية الناصعة الضياء.

وبحسب «عبدالبصير»، فإن الكتاب رحلة فى الزمان والمكان، ويستهدف القارئ العام، وليس المتخصصين؛ لأنه ليس هناك متخصص يلم بكل تاريخ وآثار وأسرار وثقافة مدينة الإسكندرية الكوزموبوليتانية الفريدة والرحيبة والشاملة، لذا يقدم إطلالة سريعة وشاملة ومبسطة على تاريخ مدينة الإسكندرية الخالدة، مع التطرق إلى آثارها الفريدة ومتاحفها المتميزة، ومعالم ثقافة التعايش على أرض مدينة الأديان والثقافات المتعددة والمدهشة، وإلقاء الضوء على أبرز ملامح المدينة التاريخية والأثرية والثقافية.

وفى ٤٠٤ صفحات، نجح الدكتور حسين عبدالبصير فى تقديم صورة متميزة عن مدينة الإسكندرية، من خلال الكتاب الذى يحتوى على مقدمة وستة أبواب، هى: «الإسكندرية ابنة التاريخ»، و«الملكات السكندريات البطلميات الجميلات»، و«آثار الإسكندرية الساحرة»، و«متاحف الإسكندرية الجميلة»، و«الإسكندرية حاضنة اليهودية والمسيحية والإسلام»، وأخيرًًا «مكتبة الإسكندرية درة التاج»، فضلًا عن خاتمة جاءت تحت عنوان «سيدة مدن العالم الخالدة».

وأكدت سطور الكتاب أن مدينة الإسكندرية العالمية تُعد بنت الإسكندر الأكبر، وهى مجد الثقافة وحاضرة التاريخ ومبدعة الحضارة، وكانت مدينة متميزة طوال عصورها التاريخية، منذ أيام التأسيس، وفى العصر الهيللينستى، حين امتزجت حضارة الشرق مع حضارة الغرب على أرض مصر الخالدة، وتحولت مصر إلى إمبراطورية ذات طبيعة مزدوجة، تجمع بين العنصر الهيللينى، الممثل فى المحتل الوافد الذى كانت تربطه صلات قوية وقديمة وعديدة بمصر القديمة، والعنصر الشرقى، ممثلًا فى مصر الفرعونية وحضارتها العريقة.

خلال صفحات الكتاب، أيضًا، كشف الدكتور حسين عبدالبصير عن عدة ألغاز وأسرار، منها لغز مقبرة الإسكندر الأكبر، حيث أكد أنه لا يزال لغز العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر، أحد أشهر ملوك العالم القديم والقادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ ومؤسس مدينة الإسكندرية، محيرًا لعلماء الآثار فى العالم كله، مستطردًا: تعد مقبرة الإسكندر الأكبر واحدة من أكثر الآثار غموضًا، وهو الحلم الذى لا يزال يراود الأثريين فى مصر والعالم كله منذ أن رحل عن عالمنا، وتساءل قائلًا: هل يمكن العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر فى يوم من الأيام، أم أنها غير موجودة بمصر من الأساس؟ وما حقيقة سرقة الملكة كليوباترا مقبرة الإسكندر الأكبر؟

«أين مقبرة كليوباترا السابعة؟» تساؤل آخر أثاره مؤلف الكتاب، موضحًا: سنوات طويلة من البحث عن مقبرة كليوباترا دون جدوى تذكر، وليس صحيحًا وجود مقبرة الملكة كليوباترا فى «تابوزيريس ماجنا» على بعد حوالى أربعين كيلومترًا إلى الغرب من الإسكندرية، وتابع: الكل يأمل فى العثور على مقبرة الملكة كليوباترا ومار أنطونيو، ولا يجب أن نعتقد أنه تم دفنهما معًا فى مقبرة واحدة؛ لأنه ربما أنزل القائد المنتصر أكتافيوس أغسطس غضبه على جسد العاشقين الأبديين.

وفى نهاية الكتاب، أعرب الكاتب عن يقينه بأنه لا توجد مدينة فى العالم كله قد تمتعت، ولا تزال، بما تمتعت به مدينة الإسكندرية العالمية من صنع وعشق للتاريخ، وتقدير واحترام وتحرير المرأة وإنتاج آثار واحتضان للمتاحف، وتعايش وتسامح بين الأديان والثقافات والجنسيات وإبداع للثقافة والحضارة.