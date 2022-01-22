«الحديد والصلب المصرية» تطرح مزايدة لبيع منتجات حجرية

ضمن إجراءات التصفية..

طرحت شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لبيع عدد من المنتجات ضمن إجراءات التصفية.

ووفقا لمنشور الشركة الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه فإن المزايدة تشمل 53100 طن دلوميت مقاسات مختلفة بالاضافة الي 35500 طن حجر جيري مقاسات مختلفة .

كما اشتمل المنشور على أن المزايدة التأمين الابتدائي الخاص بها 25 ألف جنيه .

وحددت الشركة ميعاد للمزايدة وهو يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 كما طرحت الشركة كراسة الشروط مقابل 1000 جنيه .

وكانت قد أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنها انتهت من صرف مستحقات 2000 من العاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، وذلك بقيمة 456.5 مليون جنيه.

وأضافت في بيان أنه يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

وفي سبتمبر الماضي وقعت شركة الحديد والصلب اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

كما وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11 يناير 2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

وتبلغ المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب لصالح عدة جهات نحو 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علماً بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي: مستحقات العاملين، والديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، والديون السيادية، وباقي الدائنين وفي حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.

وأهابت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب.