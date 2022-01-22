جولة ميدانية لـ«سكرتير قنا» للاطمئنان على منظومة النظافة بقفط

قام محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، السبت، بجولة ميدانية بشوارع قفط؛ لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، رافقته هبه الفولي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وتفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا شوارع مدينة قفط ومنطقة مواقف سيارات الأجرة وقرية البراهمة، موجها الجهات التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد أبو كريشة اهتمام محافظ قنا بقطاع النظافة وتقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال الإمكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى محافظ قنا جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ووردة محمد مدير مشروعات الأمن الغذائى وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا مشروع الصوب الزراعية الجديد الذي يضم 10 صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة حيث يتم زراعتها بنظام الرى الحديث، موضحا أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات المهمة التي تتبناها القيادة السياسية وتوليها الدولة أهمية كبيرة لتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات لصالح المواطنين والحد من ظاهرة غلاء الأسعار.

كما تفقد الداودي مزرعة الاستزراع السمكي، والتي تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري، كما تابع سير العمل بمشروع الـ 50 فدان الذى تم استصلاحهم لزراعة علف الأبقار والعجول، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهذه الزراعات وانتقاء أفضل انواع التقاوى لتحقيق زيادة فى الإنتاج وتوفير الكميات اللازمة من علف الحيوانات.

وحث محافظ قنا خلال جولته العاملين بمنطقة المشروعات على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للاحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول تاؤل ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مع ضرورة تنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.