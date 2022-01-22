السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حقوق النواب ترحب بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023.

وأشار رضوان، إلى أنه يأتي ذلك وفقا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما

وأضاف، أن هذا يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتحقيق  التنمية المستدامة والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية، قائلا إنه يأتي هذا ليعزز من تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم إطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021. 

وكان تقدم عدد من أعضاء النواب النواب باقتراح بمد فترة توفيق الأوضاع لمؤسسات العمل الأهلي، وكان منهم النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووافقت الحكومة على الاقتراح، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وأشار النائب محمود تركي، إلى أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدًا من الوقت لقرابة 15 ألفًا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.

مجلس الوزراء حقوق الانسان الدكتور مصطفى مدبولي المجتمع المدنى التنمية المستدامة النائب طارق رضوان منظمات المجتمع المدني

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