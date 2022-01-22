«أهرامات الجيزة» تستقبل رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم السبت، كيم هيون- مو، رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، وذلك على هامش تواجده في مصر في إطار الزيارة الرسمية الحالية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الأثري والمتاحف بين الهيئة والمجلس الأعلى للآثار.

وقال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، إن الزيارة شملت جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، حيث أبدى رئيس هيئة التراث الثقافي الكوري والوفد المرافق له اعجابهم بالأهرامات وعظمة بناءها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم.

وقد قام رئيس هيئة التراث الثقافي الكوري بزيارة عدد من المعالم الاثرية بمدينة الاقصر شملت معبد الكرنك و منطقة وادي الملوك ومعبد الرامسيوم وغيرها.

وفي سياق متصل قام الوفد الصحفي المرافق لزيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير، حيث قاموا بإعداد تقارير صحفية مصورة لعرضها في وسائل الإعلام الكوري وتعريف الشعب الكوري بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة في مصر، والحضارة المصرية العريقة مما يعمل على الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين امين المجلس الأعلى للآثار، ورئيس هيئة التراث الثقافي بجمهورية كوريا الجنوبية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة في تأسيس سياسات الحفظ المستدام للممتلكات الثقافية، ودعم التعاون المتبادل في مجالات الآثار والمتاحف وقاعات، والعمل على تبادل الخبراء والخبرات من المتخصصين في كلا البلدين.

وبموجب المذكرة سيتم تعزيز المشاريع التعاونية المتعلقة بمحاربة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية؛ وتبادل الخبرات في مجال إدارة التراث الثقافي وإدارة المواقع الأثرية والمؤسسات والمتاحف التابعة لهما وتبادل الخبرات في مجال الآثار الغارقة؛ و حفظ وصيانة وحماية الممتلكات الثقافية؛ وتنمية القدرات في مجال الآثار والمتاحف؛ بالاضافة الى تبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالعمل الأثري والمتحفي.