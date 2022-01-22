بينهم سورية.. تسمم 4 أشخاص إثر تناول وجبة فاسدة في العبور

شهدت منطقة إسكان المستقبل بالعبور، في محافظة القليوبية، اليوم السبت، واقعة تسمم 4 أشخاص نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، بينهم سورية الجنسية.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى سموم الدمرداش مفاده وصول 4 مصابين بحالة تسمم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة كل من «قوت القلوب ك» ، 70 سنة، «إحسان م»، 40 سنة، «محمد م»، 37 سنة، «هند م»، سورية الجنسية، 38 سنة جراء تناولهم وجبة غذاء فاسدة، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.