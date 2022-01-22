الكويت تسجل حالتي وفاة و4148 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و 4148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر متحدثها الرسمي الدكتور عبدالله السند، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 493107 حالات، فيما رفعت إجمالي الوفيات إلى 2485 وفاة.

وأشار المتحدث إلى إنه تم تسجيل 4991 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 446128 متعافٍ .

ونوه بأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 58 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44494 حالة .

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بتجاوز الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس «كوفيد-19» 345.8 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 58ر5 مليون، كما تم إعطاء أكثر من 76ر9 مليار جرعة لقاح، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكشف مركز علوم وهندسة النظم التابع للجامعة في آخر تحديث صباح اليوم السبت أن الحصيلة الحالية على مستوى العالم بلغت 345 مليونا و813 ألفا و395 حالة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و583 ألفا و886 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم إلى 9 مليارات و764 مليونا و354 ألفا و39 جرعة لقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.