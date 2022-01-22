السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في المنيا (صور)

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم السبت، حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذا لأعمال الموجة 19 لإزالة التعديات والتي بدأت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي وأسفرت هذه الحملات عن إزالة 32 حالة تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

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رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات

وقاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم السبت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري حيث بدأ سيادته أعمال الموجه 19 لإزالة التعديات من قرية طوخ الخيل بإزالة 31 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 607 متر بحضور الدكتور رجب قياتي، ومصطفى الدبيكي نواب رئيس المركز والمدينة ، وعادل عوض رئيس القرية وقوات من الشرطة المصرية، حيث تم تنفيذ الإزالة لتلك الحالات موجها  رسالة إلى جمهور المواطنين بعدم التعدي على أملاك الدولة والتي تمثل حق الشعب حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للمساءلة فضلا عن الخسائر المادية التي يتعرض لها.

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رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات

وأوضح محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة بانه تم ايقاف وازالة بناء حائط مخالف بمنطقة سيدي حبيب المتفرع من شارع التجارة بحي وسط المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذ لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها  ان الدولة المصرية وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح باي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة تلك الأراضي الي جهة ولايتها مع التأكيد على عدم التهاون مع المخالف والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التعدي على (حق الشعب).

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رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات

وأشار رئيس المركز والمدينة أن محافظ المنيا يتابع الجهود التي تقوم بها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في يناير الجاري وتستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل مشيرا إلي أنه أعطي توجيهات لرؤساء القرى والأحياء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الاعمال و لأعمال الموجة 19 لإزالة التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة حفاظاً على هيئة وحقوق الدولة.

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رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات
المنيا إزالة 32 حالة تعدي الموجة 19 لإزالة التعديات الدكتور رجب قياتي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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