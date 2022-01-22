السبت 22 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أقسى من الموت».. رواية رعب جديدة لمحمد عصمت بمعرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار ن للنشر والتوزيع رواية «أقسى من الموت.. عندما يكون شيطانك رحيمًا»، لكاتب الرعب محمد عصمت، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

أما عن رواية أقسى من الموت قال عصمت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: “أحداث الرواية تدور حول الخوف من الفقد، والمشاعِر التي يختبرها من يفقدون عزيزًا عليهم والتي قد تكون أقسى من الموت”.

وأضاف:" تدور الأحداث في إطار من الرعب الشرقي المحلي، وفي أجراء من الرعب والتشويق الذي يتميَّز بهما الكاتب دومًا في أعماله السابِقة، وهو الأمر الذي يمتاز به.

وجاء في تصدير الرواية "لكل شيء ثمن، وثمن استدعاء نفر من الجن لتحقيق مشيئة بشرية.. باهظ جدًا!، وشديد القسوة!.

عندما يموت والِد ريم، تتدهوَّر حياتها بشكلٍ بالغٍ، يطلِّقها زوجها، ينعزِل ابنها على نفسه، وتكاد تفقد وظيفتها.

وفي محاولةٍ لإنقاذ ما يُمكِن إنقاذه، تنتقِل لفرع جديد لشركتها في مدينة ساحلية هادِئة، لكن ما كانت ريم تعتقِد أنه طوق نجاة ستجمع به شتات نفسها، يتضِح أنه ليس سوى بداية كابوس جديد ستعيش تفاصيله كلها عندما تفقِد ابنها في مدرسة مُختلِفة!

وبغريزة الأم ستبدأ في رحلة استعادة ابنها.. لكن مع كُل خطوة ستخطوها في هذه الرحلة، ستكتشِف أسرارًا مُرعِبة وستختبِر مشاعرًا ستكون أقسى من الموت!

محمد عصمت 

هو كاتب اشتهر بلقب "بتاع الرعب"، وأيضًا يشتهر بقصص الرعب اليومية التي يصدرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وله أيضًا العديد من روايات الرعب التي تناقش مواضيع وأنواع مُختلفة من الرعب وكُلها صادرة عن دار ن للنشر والتوزيع، من رواياته السابقة، رواية الممسوس، روايتي التعويذة الخاطئة ١ و٢، رواية ذاتوي، رواية صائد الذكريات، رواية منيجيل، رواية الجانِب المُظلِم، رواية باب اللعنات، رواية النيدلان، رواية أتيتكم منتقمًا، رواية سيامي، وأخيرًا رواية وُهَّاب الشروق.

كما صدر له 4 أجزاء من كتاب (حدث بالفعل) التي يترجم به العديد من قصص الرعب الحقيقة التي تدور في أنحاء مُختلفة من العالم، وصدرت له أيضًا ترجمة رواية (لا مخرج) للكاتب الشهير تايلور آدامز، ورواية (فضائي) وهي ترجمة لرواية (Alien) الشهيرة.

محمد عصمت رواية أقسى من الموت صدر حديثا دار ن للنشر والتوزيع الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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