مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث سير بالغربية

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر، السبت، إثر تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بالطريق الدائرى أمام عزبة الجندى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري أمام عزبة الجندى بالمحلة الكبرى، بالغربية بين سيارة ملاكى ودراجة نارية ونتج عن الحادث مصرع مواطن وإصابة أخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث وتم استدعاء الإسعاف ونقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المحلة العام، وإزالة أثار الحادث، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

كما قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة بمعاقبة فراش بمدرسة ، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بتهمة هتك عرض تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل إحدي المدارس مدرسة التربية الفكرية لإدارة السنطة التعليمية ، مستغلا انشغال أمه التي تعمل معه في المدرسة نفسها.