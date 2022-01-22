زراعة 2557 شجرة ضمن فعاليات «أحلى وهى خضرة» بسوهاج

زرعت الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج 2557 شجرة بطرق وشوارع الحي، في إطار مبادرة المحافظة أحلى وهي خضرة، منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والنظافة والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

أوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر أنه تمت زراعة 250 شجرة زيتون، و590 شجرة كونوكاربس، و290 شجرة جهنمية، وعد 1427 شجرة فيكس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، وفي إطار مبادرة أحلى وهي خضرة.

أشار رئيس الحي إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الزراعة بالحدائق العامة، ودهان البردورات بشوارع وميادين الحي، وذلك من أجل تجميل المحافظ سواء في الشوارع الداخلية أو الخارجية.

كانت نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، يوم التميز العلمي والنشر الدولي في قطاع الزراعة والطب البيطري، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية بالمقر الجديد للجامعة، وبحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، والدكتور بهاء الدين عبداللاه القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليتين.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى دائمًا لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب، مضيفًا أن الفعاليات الخاصة باليوم تضمنت توضيح أهمية النشر الدولي للباحث والجامعة المنتمي لها، وآليات النشر الدولي في الدوريات العلمية، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تواجه الباحثين في النشر الدولي، كما تم أيضًا التعريف بمجلة سوهاج للعلوم الزراعية وكيفية النشر بها.

وقال الدكتور حسان النعماني في كلمته، أن الجامعة تهتم اهتمامًا بالغًا بالبحث العلمي وتدعم الباحثين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة وتوجيهاتها للارتقاء بأداء منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا عامة، والارتقاء بمستوى النشر العلمي الدولي بصفة خاصة.



أوضح د.محمد عبدالحفيظ أن العلوم الزراعية هي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، والتي تعد الهدف الأساسي للدولة في سعيها لتحقيق الرخاء في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع هي أهم أهداف البحث العلمي بشكل عام.