أوروبا تتجه إلى تخفيف قيود كورونا رغم ارتفاع الإصابات

تعتزم أيرلندا إلغاء معظم قيود جائحة كورونا في إشارة إلى نهج أوروبا في التعامل مع كوفيد- 19 والتحول إلى ما يشبه طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتتجه إنجلترا وفرنسا وبلجيكا أيضًا إلى تخفيف القيود رغم استمرار تسجيل العديد من حالات أوميكرون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وذكرت صحيفة التايمز أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أخبر نوابًا بحزبه بأنه يدرس تخفيف قواعد إلزام طواقم الخدمات الصحية بالتطعيم.



ونقلت صحيفة "شفايتس أم فاخن إنده" عن وزير الصحة السويسري ألان بيرسيت قوله إنه يراجع إجراءات كورونا أسبوعيا، وإذا كانت التطورات إيجابية يمكن أن تقلص الحكومة "الإلزام" بالعمل من المنزل إلى "توصية" في الأسابيع القليلة المقبلة ورفع الحجر الصحي.

