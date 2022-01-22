رئيس «القابضة للتشييد» يتفقد مشروعات شركتي المعادي للتنمية ومصر للأسمنت

زار أول أمس الخميس، المهندس هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بحضور المهندس نشأت مرسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت والمهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة المعادي للتنمية والتعمير مقر مشروع المعادي فيو الذي تمتلكه شركة المعادي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة وتنفذه شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى الشركات التابعة أيضا للقابضة .

ووفقا لمنشور يخص شركة مصر للأسمنت المسلح فأن المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة أشاد بإنجاز عمل الشركة بقيادة المهندس نشأت مرسى وسرعة التنفيذ والأداء والالتزام بخطة العمل في كمبوند المعادي فيو .

وكان قد قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تخطط لعودة الشركات التابعة لها لمكانتها التاريخية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، خلال لقائه مع “الدستور”، ضمن سلسلة ملحق إنجازات شركات قطاع الأعمال العام أنه فى إطار عودة الشركات التابعة لمكانتها، فإنه يتم تنفيذ خطة على أعلى مستوى، تمثلت فى دمج شركات المقاولات فى ٦ كيانات مختلفة تستهدف إحداث التعاون بين الشركات والتكامل.

أوضح رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه فى سبيل إطار العمل على تنمية إيرادات الشركات تم النجاح فى رفع عوائد المشروعات الخاصة بشركات الإسكان إلى ما يزيد على ١٠٠ مليار جنيه.

وأشار إلى أن عوائد المشروعات التابعة للشركات ستسهم فى حل أزمة السيولة التى كانت تمر بها الشركات التابعة فى السابق.

وكشف المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن خطة إعادة هيكلة الإدارات فى الشركات، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على تنظيم هيكلة الإدارات فى الشركات وفقًا للائحة الجديدة.

وأوضح أنه سيتم العمل على تعديل منظومة الإدارة فى القيادات التنفيذية وفقًا للهيكل التنظيمى المنصوص عليه فى اللائحة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم دمج شركات المقاولات فى ٦ كيانات، مؤكدًا أن هذا الدمج يستهدف إحداث التكامل فيما بينها، مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث دمج خاص بالنشاط لكل شركة، لكنه لم يحدث حاليًا، حيث تستهدف الشركة القابضة إحداث دمج متخصص فى النشاط، بمعنى أن تكون هناك شركة خاصة بالطرق والبنية التحتية، وأخرى خاصة بالإنشاءات، بحيث كل شركة تكون متخصصة فى نشاط معين من الكيانات الـ٦ التى تم دمجها.

وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أنه فيما يتعلق بتطوير حديقة الميرلاند فإنه تم افتتاح ٧ أو ٨ محلات فى المنطقة الوسطى التى حصل عليها المستثمر، مشيرًا إلى أنه مع افتتاح المحلات الثمانية سيتم العمل على الانتهاء من باقى المحلات، حيث يبلغ إجمالى المحلات المتعاقد على تأجيرها فى المنطقة الوسطى حوالى ١٥ محلًا.

وأشار إلى أن تطوير الميريلاند اشتمل على ٣ أجزاء، الجزء الأول هو الحديقة المطورة، وتم الانتهاء منها، وسيتم استخدامها فى إقامة الحفلات مع بعض الخدمات التى ستقدم للجمهور، وجار الانتهاء منه.

وأوضح أن الجزء الثانى هو المتعاقد عليه مع المستثمر، وهو جزء خاص بالمحلات، لافتًا إلى أن الجزء الثالث هو منطقة للشو لاند وحديقة الطفل، حيث تم إلغاء المناقصة القديمة وسيتم طرح مناقصة جديدة للاستغلال قريبًا

ونوه بأنه سيجرى التنفيذ على مساحة ٥ آلاف متر، أكبر مدينة ترفيهية على مساحة واحدة فى منطقة المستثمر، موضحًا أن المنطقة الرابعة ستكون منطقة ثقافية عبر مكتبة وخدمات.

وأوضح أن الهدف الرئيسى هو تنمية الحديقة وعودتها لمكانتها، حيث إن لها طبيعة خاصة لدى أهالى منطقة مصر الجديدة، كونها جزءًا من تاريخهم.