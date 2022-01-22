السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض سائق تحرش بفتاة بالتجمع الأول على الطب الشرعي

تحرش
تحرش

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، عرض سائق بإحدى شركات النقل على  الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، لقيامه بأفعال خادشة للحياء أمام فتاة أثناء توصيلها بمنطقة التجمع.

كما استعجلت النيابة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، إذ أقر أمام جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بارتكابه الواقعة. 

ترجع تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة الأمن تداول منشور على حساب إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، التي وصفت خلاله تضررها من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة بعمل أفعال خادشة للحياء حال قيامه بتوصيلها لمسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

وبالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهم تحرش فتاة

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وائل لطفي

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