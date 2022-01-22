السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طالب لقيامه بترويج العملات الافتراضية على الإنترنت في الدقهلية

حبس
حبس

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها في مجال ترويج العملات الافتراضية البتكوين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على الموطنين.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من عدد من المواطنين بقيام «طالب –مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية» بإنشاء مجموعة عبر أحد التطبيقات والنصب والاحتيال عليهم والتحصل على مبالغ مالية منهم عن طريق إحدى خدمات تحويل الأموال عبر شركات المحمول، وإيهامهم بتوظيفها فى مجال العملات الافتراضية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة النحو المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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