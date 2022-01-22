السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القومي للسينما» يقيم أول ورشة للديكور السينمائي ثلاثية الأبعاد.. الثلاثاء

القومي للسينما
القومي للسينما

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز "ورشة مدرسة الديكور السينمائي مجانا للهواة"، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٥ يناير في تمام الساعة السادسة مساء.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج، والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي إنه لأول مرة في مصر تقام ورشة عمل سينمائية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، من خلال استخدام نظارة مجسمة الأبعاد في الديكور السينمائي ويتم تنفيذها بشكل علمي وعملي في فيديوهات الديكور السينمائي. 

ومن جانبه أوضح مشرف الورشة مهندس الديكور "شادي العناني"، أنه قام في الورشة السابقة بتنفيذ تجربة النظارة مجسمة الأبعاد على أول 20 من المتدربين لتفعيل التجربة داخل ورشة الديكور.

يذكر أن ورشة الديكور يقيمها المركز القومي للسينما مجانا للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة  الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

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