المشدد 7 سنوات للمتهم بسرقة والدته بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم بسرقة والدته بالسجن المشدد لمدة سبعة سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي وأمانة سر أشرف حسن.

وكان المتهم قد قام بسرقة والدته كرها عنها، حيث تنبهت المجني عليها من نومها حال قيام المتهم بتكبيل يدها بشريط لاصق وغلق فمها بمثله لمنع استغاثتها، ثم نصب على ظهرها سلاح أبيض "سكين"، فبث الرعب في نفسها وشل ومقاومتها، وسرق قرط ذهبي من أذنها ودبلة ذهبية من يدها ومبلغ مالي وقدره مائتان جنيه من حقيبتها، وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما أكدته تحريات المباحث.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها.