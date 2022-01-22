بعد تخطي أزمة وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث جلسة تصوير

أثارت الفنانة دنيا سمير غانم ضجة كبيرة بأحدث ظهور لها، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة بإطلالة هادئة وبسيطة، مستخدمة ماكياج أبرز جمال وجهها وشعر منسدل على كتفيها.

وكانت دنيا أحيت منذ أيام ذكرى ميلاد والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بمشاركة مقطع فيديو مجمع لها، وثق مسيرة الفنانة الراحلة بداية من عملها الفنى فى عام 1977.

وعلّقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يارب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".

وذلك بعدما وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده أيضاً فى نفس الاسبوع، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك"، وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعود قريبا لاستكمال تصوير مسلسل عالم موازي الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، وذلك بسبب ضيق الوقت حيث أصيبت دنيا سمير غانم بطلة المسلسل ؛ كما كانت تعاني والدتها الراحلة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

السبب الآخر هو إصابة هشام جمال منتج العمل بنفس الفيروس ، وحالته كانت صعبة وخضع للعزل المنزلي.