السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيران تلتهم سيارة نتيجة حادث مروري بمدخل مدينة قها

حادث مروري
حادث مروري

التهم حريق أحد السيارات، في الطريق الزراعي بالقليوبية، بالقرب من مدخل مدينة قها، إثر تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن احتراق السيارة الأولى بالكامل، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم قها، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، باتجاه بنها، بدائرة قسم قها، وتبين تصادم سيارة ملاكي قيادة «ج. أ.»، من مدينة بنها، مع سيارة ربع نقل «جامبو»، قيادة «م. م.»، مما أسفر عن احتراق السيارة الملاكي، دون وقوع خسائر بشرية، وتم رفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

حادث تصادم القليوبية حادث مرورى الحركة المرورية خسائر بشرية سيارة ملاكي سيارة ربع نقل احتراق السيارة تصادم سيارة مدير أمن القليوبية

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