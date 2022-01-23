النقل السريع.. كيف تخدم المنظومة الجديدة المواطنين بالمحافظات؟

تحرص الدولة على إنجاز مشروعات النقل السريع وذلك ضمن منظومة النقل الجماعي، لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الحديثة لتعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة تعتمد على الكهرباء والغاز ولا تؤثر في المناخ.

في السياق، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليًا.

كما وجه الرئيس بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة، بحيث يتم تأهيلها علمياً لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها.

أشاد الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، بمشروعات النقل السريع خاصةً أنها مشروعات تعمل بالطاقة النظيفة ولا تؤثر سلبًا على البيئة أو تلوثها، مشيرًا إلى أن منظومة النقل الجديدة هي مشروعات صديقة للبيئة.

أوضح أن المنظومة الجديدة للنقل الجماعي تواكب توجه العالم نحو استخدام الطاقة الخضراء النظيفة، وهي نقطة بداية للتخلص من وسائل المواصلات والنقل الذي يتسبب في انبعاثات ضارة مثل أكاسيد الكربون وغيرهم من الغازات التي تلوث البيئة.

ويعد من أهم مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي الجاري، فإنه يجري استكمال أعمال المرحلة الثالثة (العتبة - إمبابة - جامعة القاهرة) من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 17.7 كم و15 محطة، بتكلفة تبلغ 40.7 مليار جنيه، بينما يجري إنشاء محطة عدلي منصور التبادلية على مساحة 15 فداناً بتكلفة تبلغ 1.4 مليار جنيه، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

كما يجري تنفيذ القطار الكهربائي (مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) بطول 103,3 كم وبعدد 19 محطة بتكلفة تبلغ 42.7 مليار جنيه، في حين يجري تنفيذ مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) بطول 56.5 كم وبعدد 22 محطة، بتكلفة تبلغ 28 مليار جنيه.

الدكتور مجدي صلاح، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، قال أن منظومة النقل الجديدة هي طفرة كبيرة في قطاع النقل بالدولة، مشيرًا إلى أن النقل السريع سيخدم المواطنين على مستوى المحافظات.

وأكد أن النقل السريع يشمل أكثر من نوع في وسائل المواصلات والنقل، ويأتي على رأسها القطاع السريع والأتوبيس الترددي وكلا من تلك الوسائل تستهدف خدمة المواطنين في كافة المدن على مستوى الجمهورية لاسيما بعد التوسع في إنشاء المجتمعات الجديدة، وكذلك النقل التجاري بين المحافظات، كما أنها تساهدم في خفض معدلات التلوث البيئي.

وتساهم مشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة، في الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية فى القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة فى القطار الكهربائي السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والأتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيعمل بالطريق الدائري، إضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق.