السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس سيدتين ارتديا النقاب لسرقة ربة منزل بحلوان 15 يوما

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، استمرار حبس سيدتين ارتديا النقاب لسرقة أخرى داخل منزلها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بأنها أثناء تواجدها بشقتها طرق بعض الأشخاص على باب الشقة، وباستبيان الأمر فوجئت بسيدتين "ترتديان النقاب" تعديا عليها بالضرب وكتم أنفاسها فى محاوله لتوثيقها باستخدام أفيز بلاستكى كان بحوزتهما، إلا أنها استغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبط إحداهما.

 

بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط إحدى السيدات، وبمناقشتها بما جاء بأقوال المبلغة أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع سائقين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض "مطواة"، وعدد 5 أفيز بلاستكى "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة")، وتم القبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيقات.

 

وقال المتهمان أمام مباحث القاهرة، أنهما استغلا تواجد المجنى عليها بمفردها، وتوجها لمحل الواقعة عقب قيامه بارتدائه والمتهمة الأولى الزى النسائى "نقاب"، وبحوزتهما المضبوطات والصعود للشقة محل البلاغ والطرق على باب الشقة، ولدى فتحها قاما بدفعها وكتم أنفاسها بالأيدى فى محاولة لتوثيقها باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، إلا أنها استغاثت فتمكن هو والمتهم الآخر من الهرب.

 

وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمان الأولى والثانى أيدها، وأقر باقتصار دوره على التأمين والانتظار أسفل منزل المجنى عليها، تحسباً لعودة زوجها من الخارج، وباستدعاء المجنى عليها اتهمتهم بالشروع فى سرقتها بالإكراه فتم حبسهم.

قاضي المعارضات القاهرة مديرية مباحث القاهرة قسم شرطة حلوان سرقة سيدة استمرار حبس

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