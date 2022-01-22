تجديد حبس متهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت بحلوان 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب نجل زوجته حتى الموت.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفي بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص طفل مصاب بكدمات وجروح ووجود شبهة بتعذيبه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان ووالدي الطفل، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي المتهم بتعذيب نجل زوجته والتسبب في وفاته بمنطقة حلوان، بسبب خلافات مع زوجته والدة الضحية.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.