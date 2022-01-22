«فرصة» يطلق برنامجًا لتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية للتمكين الاقتصادي

أطلق برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية، الدورة الأولي من البرنامج التدريبي لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي في الفترة من 30 يناير إلى 11 فبراير 2022، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين نهاية العام الماضي والذي يهدف إلي تأهيل وتدريب 100 جمعية ومؤسسة أهلية علي إدارة وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاستدامة المالية، حيث صُمم البرنامج لرفع قدرات الجمعيات الشريكة لبرنامج فرصة لضمان تحقيق النتائج وتنفيذ المشروعات.

وأكدت التضامن أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف إلي ترسيخ سياسات العدالة الاجتماعية، وتخفيف حدة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينهم اقتصاديًا، ورفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإدارة مشروعات التمكين الاقتصادي بفاعلية وفق مناهج سلاسل القيمة والتمركزات الاقتصادية والتدريب المنتهي بالتوظيف التي ينتهجها برنامج فرصة.

وتحتوي التدريبات على مهارات اختيار المستفيدين من برنامج فرصة وإعداد دراسات الجدوى ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ومتابعة وتقييم المشروعات ، ويشمل هذا البرنامج على عملية التقييم المؤسسي لكل المنظمات المشاركة في البرنامج.

وأضافت أن هذا التعاون يبرز دور المجتمع المدني الذي أطلقه رئيس الجمهورية والذي يسعي إلي تنمية منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح لها استدامة وتأثير في المجتمع ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي في عدة برامج أبرزها حياة كريمة، والتي تسعي إلي تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، وهو ما تسعى الوزارة لتطبيقه في معظم مشروعاتها وبرامجها.

ومن المقرر أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المختارة، لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرتها على القيام بمهامها المحددة ضمن برنامج "فرصة".