لماذا تعد عصائر البروتين مهمة لخسارة دهون البطن؟

عندما تفكر في فقدان الدهون، يفكر الكثير في إزالة الدهون تحت الجلد، حيث أن الدهون الموجودة تحت الجلد تعد هي أول شيء ستخسره عندما تتناول سعرات حرارية أقل مما تحرق، ولكن غالبية الأشخاص أقل دراية فيما يسمى بدهون البطن، والتي تعرف أيضًا الدهون الحشوية.

وهي نوع من الدهون الضارة التي تلتف حول أعضائك الداخلية، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض معينة، لذلك عندما تتطلع إلى فقدان الدهون، من المهم التركيز على دهون البطن أيضًا ، والطريقة السهلة للقيام بذلك هي شرب عصائر البروتين، وفقًا لموقع "eat this"

فوائد عصائر البروتين في خسارة دهون البطن

ثبت أن إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي يقلل من مستويات الدهون في منطقة البطن، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بدهون البطن مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

ولا تقلل الحميات الغذائية الغنية بالبروتين من دهون البطن فحسب، بل يمكنها أيضًا مساعدتك على إنقاص الوزن الكلي وكذلك الاستفادة من مستويات الكوليسترول، ووفقًا لدراسات التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ وتشمل مصادر البروتين هذه الزبادي أو زبدة المكسرات أو البذور أو حليب الصويا.

أمثلة لعصائر البروتين المفيدة في عملية فقدان الوزن

عصائر البروتين

عصير الشوكولاتة

بفضل الزبادي اليوناني واللوز المحمص، إلى جانب حليب اللوز، يحتوي وعاء العصير هذا على 11 جرامًا قويًا من البروتين لمساعدتك على حرق دهون البطن.

عصائر البروتين

شوكولاتة البندق

تكمن فائدة هذا العصير في احتوائه على مسحوق بروتين نباتي من الدرجة الأولى ولا مانع من إضافة بعض القرنبيط وخفقه مع العصير للحصول على مضادات الأكسدة الإضافية والألياف.

عصائر البروتين

مشروب الجبن القريش بالتوت

هناك طريقة أخرى لتضمين البروتين في عصيرك عن طريق إضافة الجبن القريش بالتوت وخفقهما معا للحصول على مشروب كريمي القوام غني بالبروتين.