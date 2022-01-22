مجلس الوزراء: الخميس 27 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة يناير



وبعث «مدبولي»، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.



وقال: إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء.



ودعا في ختام برقيته، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار.

رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

وفي ذات السياق، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، قائلا : "يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار".