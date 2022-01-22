ما هي الفاكهة «السحرية» لخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ؟

يعاني الكثيرون من زيادة كبيرة في معدلات مرض السكر في الدم، لذا فهناك حاجة ملحة للوقاية من الإصابة بمرض السكري، وهذا لن يأتي إلا بنظام غذائي سليم.

فإن أرقام مرض السكري صارخة، والباحثون يشيرون إلى معدلات متزايدة للسمنة بسبب تناول الأطعمة الغنية بالسكر، ولحسن الحظ، تم اكتشاف مجموعة من الفواكه الصحية، التي تحميك من الإصابة السكري.

ووفقًا لموقع Express، يشتمل هذا النظام الغذائي على مكونات طبيعية، منها "التوت" الذي ينصح به الأطباء المرضى، لأنه مفيدًا بشكل كبير في الوقاية من مرض السكري ولكونه غني بمضادات الأكسدة.

كما ثبت أيضًا أن “الكشمش الأسود” أو “العنب الأسود”، على وجه التحديد، يخفض نسبة السكر في الدم بمرور الوقت، مما يساعد على تجنب الإصابة بالسكري.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت تجعله غذاءً رائعًا لمرضى السكري.

تم ربط العديد من فاكهة "التوت" بنتائج جيدة من خلال السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتشرح مجلة Science Daily: "يبدو أن التوت الأسود الغني بالأنثوسيانين يخفف من استجابة الجلوكوز في الدم للسكر المضاف، مقارنة بمنتج تحكم يحتوي على نفس الكمية من السكر.

ويظهر نفس التأثير بواسطة الأنثوسيانين الموجود بـ الكشمش الأسود.

قد تبطئ مركبات البوليفينول من امتصاص الجلوكوز من الأمعاء الدقيقة عن طريق التفاعل مع إنزيمات هضم الكربوهيدرات وبروتينات نقل الجلوكوز، بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل مركبات البوليفينول الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

وبشكل عام، الفواكه والخضروات مفيدة لمرضى السكر لأنها تعزز الشبع، مما يمكن أن يحد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

تشمل القواعد الأساسية الأخرى لتجنب مرض السكري استبدال المشروبات السكرية بالمياه أو القهوة أو الشاي.

بالإضافة إلى أهمية اختيار الدهون الصحية بدلاً من الدهون المشبعة والمتحولة.