السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير مساعد السويس يتابع أعمال التطوير والرصف بأحياء فيصل والجناين

متابعة احياء السويس
متابعة احياء السويس

أجرى العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، السبت، جولة تفقدية لأحياء السويس بدأها بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع مدينة العبور بحي الأربعين. 

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متابعة احياء السويس

وتابع السكرتير المساعد أعمال المرافق وتوصيل الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي قبل البدء في أعمال الرصف بقرية عامر وقرية أبو عارف بحي الجناين. 

كما أكد السكرتير العام المساعد على الأحياء بسرعة تلافي الملاحظات أثناء أعمال التطوير ورفع أي تراكمات أو القمامة وصيانة الكابلات والأكشاك الكهربائية المنتشرة بالشوارع بنطاق قرية أبو عارف وقرية عامر ومنطقة العبور .

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متابعة احياء السويس

أضاف العميد ايهاب سراج الدين بتكثيف الأعمال واستمرار رفع الاشغالات والتعديات والأكشاك العشوائية والمخالفة الموجودة بنطاق شوارع ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وذلك اثناء تفقد اعمال الرصف والتطوير بمدينة السلام 1بحي فيصل بطول 2.7كيلو متر.

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متابعة احياء السويس

وأكد علي الشركات المنفذة للأعمال سرعة إنهاء أعمال المرافق والأرصفة وتدعيم الإنارة والحدائق العامة وتطوير الصرف الصحي بهذه المدن تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين بهذه المدن.

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متابعة احياء السويس

رافق السكرتير العام المساعد في الجولة كلا من ممدوح أنور رئيس حي الأربعين وعالية فريد رئيس حي الجناين والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وممثلي الشركة القابضة للصرف الصحي والمياه لمدن القناة لفرع السويس وأشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع وأمل إبراهيم سكرتير حي فيصل وممثل الشعبة الهندسية والشركة المنفذة للأعمال ومديري الإدارات الهندسية ومسؤولي الإشغالات والمرافق بحي فيصل والأربعين والجناين وممثلي المرافق العامة والغاز الطبيعي وقطاع الكهرباء والاتصالات .

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متابعة احياء السويس

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمتابعة المرافق والخدمات والمشروعات التي تقام علي أرض على مستوى الأحياء ومتابعة أعمال التطوير.

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متابعة احياء السويس
السويس أحياء متابعة تطوير محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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