قيس سعيد لماكرون: السيادة للشعب التونسى مصدر كل السلطات

تلقّى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تم خلالها تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المكالمة كانت مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية التونسية جملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة، للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس.

وبيّن رئيس الجمهورية التونسية، أيضًا، أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي.

وشدّد الرئيس التونسي على أنه من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل.

من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.

وكان رئيس تونس قد أكّد، كذلك، على أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.

كما شدّد على أن السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي.