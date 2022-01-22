هنا الزاهد: «أنا وهي» عمل فني متكامل.. ولا أصنف نفسي «كوميديانة»

أكدت الفنانة هنا الزاهد، أن السبب الرئيسي وراء موافقتها على بطولة مسلسل «أنا وهي» هو أنه عمل فني متكامل ومتوفر به كل عناصر النجاح، حيث يجمع ما بين الدراما والكوميدي والرومانسي بشكل لطيف، دون مط أو ملل للمشاهد، بالإضافة إلى أنه يحمل رسالة هامة ويناقش قضية أمراض نادرة لم يتحدث عنها أحد من قبل، مثل الانفعال المفرط وعدم التحكم في المشاعر.

وأضافت هنا لـ «الدستور»، أنهم كفريق عمل حرصوا على وجود حلول لعلاج هذه لأمراض بشكل عمل فني قريب من القلب، لذلك يوجد به خطوط مختلفة من الكوميديا والرومانسية وغيره فضلًا عن الإثارة والتشويق، مشيرة إلى أنهم قدموه بشكل لطيف وغير معقد ويستطيع أي شخص أن يفهم كيف يحل هذه الأمور ويتعامل مع أشخاص مثل "هند" و"سليم"، مؤكدة أنه مسلسل مختف ومتميز وذكرها باعمال الدراما التلفزيونية القديمة.

وأعربت عن سعادتها لما حققه العمل من نجاح فور انطلاق أولى حلقاته، خاصة وأنه يتصدر التريند بشكل يومي سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو محرك البحث العالمي، بالإضافة إلى سعادتها الشديدة بإشادات الجمهور وأصدقاءها وعدد كبير من النقاد الذين وجهوا لها تهنئة وإشادات عن دورها بشكل خاص والمسلسل بشكل عام، مؤكدة أنه حصد اكثر من 65 مليون مشاهدة حتى الآن، وهناك مطلب جماهيري بعمل جزء ثاني منه وهو ما يشعرها بالفرح والفخر.

تفاصيل الشخصية:

وأكدت أنها بذلت جهدًا كبيرًا في تجسيد شخصية "هند" وساعدها في خروج أفضل ما لديها المخرج سامح عبد العزيز، بالإضافة إلى وجود الفنان أشرف عبد الباقي التي وصفته بالعبقري والاستاذ الذي لم يبخل بمعلومة لغيره، مشيرة إلى حصد النجاح كان نتيجة بذل كل فريق العمل جهد كبير لخروجه بهذا الشكل.

وعن تقديمها للكوميديا، أكدت هنا الزاهد أنها لا تصنف نفسها كـ "كوميديان" وإنما هي تفضل أن تقدم الدور الذي يجذبها مهما كان نوعه سواء كوميديا أو تراجيدي أو غيرهم، والذي جذبها في شخصية "هند" هو معانتها من مشاكل نفسية حاولت بقدر الإمكان أن تؤديها بشكل صحيح، مشيرة إلى أنها كممثلة تستطيع تجسيد أي دور مهما كان، متمنية أن تظل عند حسن ظن الجمهور بها.