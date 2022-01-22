مصر وعُمان.. علاقات «تاريخية» لا تتأثر

تتميز العلاقات المصرية العُمانية بأنها لا تتأثر بأي تحول سياسي إقليمي أو دولي، نظرها لكونها ضاربة في تاريخ البلدين.

وبدأ التبادل التجاري بين البلدين بين قدماء المصريين وأهل عُمان، حيث كان يتم تصدير اللبان العُماني الشهير من ظفار إلى مصر.

وتتميز العلاقات المصرية العمانية فى الوقت الحالى بالقوة، وهناك تشاور وتنسيق مستمر بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويقدر المسئولون العُمانيون على جميع المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل شعوب المنطقة.

العلاقات السياسية بين البلدين منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية

فى ديسمبر عام 2014، قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لسلطنة عمان، استقبله يوسف بن علوي وزير خارجية عُمان، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعميقها في مختلف المجالات والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة في منطقة الخليج والمنطقة العربية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

فى مارس 2015، شاركت السلطنة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد فى شرم الشيخ، وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وغيرها من المناسبات الأخرى.

وفى نفس العام، قام أسعد بن طارق آل سعيد المبعوث الشخصي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى أبريل 2017 قام يوسف بن علوي، وزير خارجية سلطنة عُمان بزيارة لـمصر، استقبله سامح شكري وبحث الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

في فبراير 2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لعُمان استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسئولين في السلطنة.

وكانت تلك الزيارة أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة منذ توليه مهام منصبه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

فى مارس 2019 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لسلطنة عُمان تلبية لدعوة من يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية.

وعقدت اللجنة العُمانية - المصرية المشتركة دورتها الرابعة عشرة في مسقط برئاسة وزيري الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.

في يناير عام 2020 نعت الرئاسة المصرية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية ووصفته بأنه كان قائدا حكيما، منح عمره لوطنه ولأمته.

في 12 يناير 2020، بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانا لسلطنة عمان.

فى يوليو الماضي تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناول الاتصال موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وعمان، بجانب بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تشهد العلاقات ‏الاقتصادية بين البلدين زخما كبيرا خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتقوم العلاقات بين البلدين على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لـمصر وعُمان.

فيما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى حوالي 500 مليون دولار .

كما تبلغ الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.

في حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق العماني 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.