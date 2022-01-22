السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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حوادث

غدًا.. محاكمة 10 متهمين في أحداث عنف المطرية

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدًا الأحد، محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية إبراهيم نجم إبراهيم.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الأولي إرهاب أمن الدولة طوارئ محاكم طرة المستشار محمد شيرين فهمي قسم المطرية

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