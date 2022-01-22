السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يفتتح أحد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وعمان

شكري يفتتح المستشفى
شكري يفتتح المستشفى العربي التخصصي في عمان

افتتح وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، برفقة الشيخ سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية بسلطنة عمان، مقر المستشفى العربي التخصصي، أحد المشروعات الاستثمارية المصرية العمانية المشتركة.

افتتاح المشتسفى العربي التخصصي

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الافتتاح حضره الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية للشئون الدبلوماسية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني المشترك.

جانب من افتتاح المستشفى العربي التخصصي

ووصل وزير الخارجية ‎سامح شكري، منذ قليل، إلى سلطنة عمان، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين مصر والسلطنة، والتي تستمر على مدار يومين.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية، كما يشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العماني المشترك، وذلك على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة.

شكري يفتتح المستشفى العربي التخصصي
المشروعات الاستثمارية شكرى وزير الخارجية مصر عمان اللجنة المشتركة

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وائل لطفي

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