العراق: عودة 85% من نازحى إقليم كردستان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عن أن نسبة عودة الأسر النازحة بإقليم كردستان إلى مناطقهم وصلت إلى 85%، مشيرة إلى أنه لم يبق سوى 26 مخيما في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن خطة الوزارة هي غلق المخيمات بشكل كامل وإنهاء ملف النازحين، لافتًا إلى أن ذلك مرهون بإبعاد ملف النازحين عن التوجه السياسي والأمني.

وأضاف أنه جرى توفير مخزون استراتيجي للوقود ومواد إغاثية إلى النازحين في محافظات الإقليم، مشيرًا إلى أنه مع انخفاض حالات الطقس تمت إضافة حصة إضافية من الوقود بالتنسيق مع وزارة النفط.

وأوضح أن الوزارة لديها فرق ثابتة في الإقليم لإغاثة النازحين، وأن الوزارة أمّنت مادة الوقود للأسر غير النازحة التي تقطن أطراف جبل سنجار باعتباره ملفا إنسانيا.

وأعلن العراق عن توفير خزين استراتيجي لإغاثة النازحين في الإقليم، موضحة أن إغلاق الملف بالكامل مرهون بإبعاده عن التوجه السياسي والأمني.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس، إن خطة الوزارة هي غلق المخيمات بشكل كامل وإنهاء ملف النازحين، لافتًا إلى أنه في حال إبعاد ملف النازحين من التوجه السياسي والأمني يمكن اختزال الزمن وحله بدليل أن أكثر من 95% من أهالي محافظة الأنبار قد عادوا إلى مناطقهم.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع ملف النزوح منذ 2014 ولديها خطط طوارئ واستحضارات تسبق أي عملية، لافتاً إلى أنه تم توفير خزين استراتيجي للوقود ومواد إغاثية إلى النازحين في محافظات الإقليم.

وأضاف أنه حسب المعايير الدولية لا يمكن خزن مادة الوقود في المخيمات لأكثر من 50 لترًا تجنبًا لحالات الحرائق التي قد تحصل، ومع انخفاض حالات الطقس بدأت الأسر باستنفاد ما تبقى لها من الوقود؛ لذلك تمت إضافة حصة إضافية والمباشرة منذ ثلاثة أيام بإرسال مواد بالتنسيق مع وزارة النفط من خلال الخزين داخل المستودعات.