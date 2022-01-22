السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: عودة 85% من نازحى إقليم كردستان

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عن أن نسبة عودة الأسر النازحة بإقليم كردستان إلى مناطقهم وصلت إلى 85%، مشيرة إلى أنه لم يبق سوى 26 مخيما في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن خطة الوزارة هي غلق المخيمات بشكل كامل وإنهاء ملف النازحين، لافتًا إلى أن ذلك مرهون بإبعاد ملف النازحين عن التوجه السياسي والأمني.

وأضاف أنه جرى توفير مخزون استراتيجي للوقود ومواد إغاثية إلى النازحين في محافظات الإقليم، مشيرًا إلى أنه مع انخفاض حالات الطقس تمت إضافة حصة إضافية من الوقود بالتنسيق مع وزارة النفط.

وأوضح أن الوزارة لديها فرق ثابتة في الإقليم لإغاثة النازحين، وأن الوزارة أمّنت مادة الوقود للأسر غير النازحة التي تقطن أطراف جبل سنجار باعتباره ملفا إنسانيا.

وأعلن العراق عن توفير خزين استراتيجي لإغاثة النازحين في الإقليم، موضحة أن إغلاق الملف بالكامل مرهون بإبعاده عن التوجه السياسي والأمني.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس، إن خطة الوزارة هي غلق المخيمات بشكل كامل وإنهاء ملف النازحين، لافتًا إلى أنه في حال إبعاد ملف النازحين من التوجه السياسي والأمني يمكن اختزال الزمن وحله بدليل أن أكثر من 95% من أهالي محافظة الأنبار قد عادوا إلى مناطقهم.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع ملف النزوح منذ 2014 ولديها خطط طوارئ واستحضارات تسبق أي عملية، لافتاً إلى أنه تم توفير خزين استراتيجي للوقود ومواد إغاثية إلى النازحين في محافظات الإقليم. 

وأضاف أنه حسب المعايير الدولية لا يمكن خزن مادة الوقود في المخيمات لأكثر من 50 لترًا تجنبًا لحالات الحرائق التي قد تحصل، ومع انخفاض حالات الطقس بدأت الأسر باستنفاد ما تبقى لها من الوقود؛ لذلك تمت إضافة حصة إضافية والمباشرة منذ ثلاثة أيام بإرسال مواد بالتنسيق مع وزارة النفط من خلال الخزين داخل المستودعات. 

العراق كردستان اقليم كردستان نازحين بغداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: استمرار امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق البرنامج الزمنى المحدد لها

الرئيس السيسى يوجه بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع مجمع «قها وإدفينا»

«إعلامى الوزراء»: إطلاق 99 خدمة إلكترونية منذ 2020.. و21 إضافية قريبًا

انتحل صفة ابن رجل أعمال.. سقوط «أخطر نصاب» فى القاهرة

«أمطار وثلوج».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

«الضرائب»: نهاية يناير آخر موعد لتقديم الإقرار لضريبة المرتبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيا وثقافيا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية