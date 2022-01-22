السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار فى أسيوط

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به، أثناء عبوره مزلقان منفلوط البحري، بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان منفلوط البحري بمركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط، ومصرعه في الحال.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة، وضباط مباحث مركز شرطة منفلوط، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان منفلوط البحري بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وجار التعرف هوية صاحبها، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة أسيوط قوات الأمن الإجراءات القانونية سيارة الإسعاف مصرع شخص أمن أسيوط مدير امن

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