مصرع شخص صدمه قطار فى أسيوط

لقي شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به، أثناء عبوره مزلقان منفلوط البحري، بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان منفلوط البحري بمركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط، ومصرعه في الحال.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة، وضباط مباحث مركز شرطة منفلوط، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان منفلوط البحري بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وجار التعرف هوية صاحبها، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.