ملثمون يقطعون الطريق على صاحب شركة ويستولون على سيارته بالشرقية

قال شهود عيان، إن ملثمين يحملون الأسلحة الآلية أطلقوا الأعيرة النارية تجاه إحدى السيارات حال مرورها بطريق «الزقازيق - التلين» وأجبروا صاحبها على النزول منها واستولوا على السيارة وفروا هاربين.

وأكدت مصادر أمنية أن السيارة مملوكة لشخص يُدعى أحمد إبراهيم العرباوي - 37 سنة - صاحب شركة مستلزمات طبية، وأنه حال ذهابه لمكتبه بمدينة الزقازيق في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت، فوجئ باستيقافه من قِبَل ملثمين وأطلقوا عيار ناري في اتجاهه مما أسفر عن تهشم الزجاج الأمامي للسيارة، وأجبروه على النزول واستولوا على السيارة وفروا هاربين في اتجاه قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، بجنوب الشرقية لمكان الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهم وإعادة السيارة.