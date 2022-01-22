المتحدث باسم الجيش العراقي: الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل

أكد المتحدث باسم الجيش العراقى اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل.

وأوضح في تصريح أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا داعش في التسلل إلى الأراضي العراقية، مؤكدًا أن الحدود مؤمنة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة إضافة إلى وجود خندق، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية.

وبين أن هناك توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود مع سوريا.

الهجوم على مقر أمني بمحافظة ديالى

ونفذ تنظيم داعش عن هجوم على مقر أمني بمحافظة ديالى، شرق العراق، أسفر الهجوم عن مقتل 11 عسكريا بينهم ضابط.

فيما أعلنت قيادة عمليات ديالى فتح تحقيق بالحادث، مشيرة إلى أن قائد عمليات ديالى وصل إلى مكان الحادث لاستطلاع الموضوع.

وذكرت وسائل إعلام أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوما فجر الجمعة بأسلحة القنص وأخرى متوسطة على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الأولى - الفوج الأول - لواء الثاني –الفرقة 1) بين قرى الطالعة وأم الكرامي غربي ناحية العظيم، مما أسفر عن مقتل 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم أول".

وأضاف أن وفدًا أمنيًا وصل حوض حاوي العظيم شمال ديالى، للاطلاع ميدانيًا على الأوضاع في المحافظة على خلفية الهجوم".