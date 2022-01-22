السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المتحدث باسم الجيش العراقي: الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل

عناصر من الأمن العراقي
عناصر من الأمن العراقي

أكد المتحدث باسم الجيش العراقى  اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل.

وأوضح في تصريح أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا داعش في التسلل إلى الأراضي العراقية، مؤكدًا أن الحدود مؤمنة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة إضافة إلى وجود خندق، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية.

وبين أن هناك توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود مع سوريا.

الهجوم على مقر أمني بمحافظة ديالى

ونفذ تنظيم داعش عن هجوم على مقر أمني بمحافظة ديالى، شرق العراق، أسفر الهجوم عن مقتل 11 عسكريا بينهم ضابط.

فيما أعلنت قيادة عمليات ديالى فتح تحقيق بالحادث، مشيرة إلى أن قائد عمليات ديالى وصل إلى مكان الحادث لاستطلاع الموضوع.

وذكرت وسائل إعلام أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوما فجر الجمعة بأسلحة القنص وأخرى متوسطة على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الأولى - الفوج الأول - لواء الثاني –الفرقة 1) بين قرى الطالعة وأم الكرامي غربي ناحية العظيم، مما أسفر عن مقتل 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم أول".

وأضاف أن وفدًا أمنيًا وصل حوض حاوي العظيم شمال ديالى، للاطلاع ميدانيًا على الأوضاع في المحافظة على خلفية الهجوم".

المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول الحدود العراقية السورية السجون السورية القوات الأمنية داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

5 منافذ لبيع التذاكر والأطفال وكبار السن مجانًا.. إجراءات ميسرة لمعرض الكتاب

الأعلى للجامعات: استمرار امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق البرنامج الزمنى المحدد لها

تطهير قرية حدودية من الإرهاب فى ختام التدريب المصرى السعودى «تبوك- 5»

الحبس 3 سنوات لـ«فراش» هتك عرض تلميذ من ذوي الهمم بالسنطة

تفاصيل حصول أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021

هنا الزاهد: «أنا وهي» عمل فني متكامل.. ولا أصنف نفسي «كوميديانة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية