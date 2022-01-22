قتلت «طفل السفاح» من شقيقها بالدقهلية.. بدء المحاكمة

بدأت محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة ربة منزل بإحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، متهمة بقتل طفلها الذي وضعته سفاحًا عمدًا مع سبق الإصرار خشية افتضاح أمرها.

ترجع وقائع القضية إلى 14 أبريل الماضي بعدما قرر العلاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهمة «و . أ . م . ا» 27 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية نوب طريف مركز السنبلاوين، بعدما تقدم زوجها «محمد . ر. ش» 34 سنة عامل بالسعودية ومقيم بقرية الروضة مركز السنبلاوين ببلاغ أكد فيه أن زوجته المتهمة أخبرته بوضعها طفلها المجني عليه وطالبته باتخاذ إجراءات قيده ونسبه إليه.

وأضاف الزوج في بلاغه أن الشكوك قد ساورته حيالها لعدم قيامه بمعاشرتها منذ عام ونصف، بتاريخ سفره إلى الخارج، وباستبيانه الأمر أخبرته والدتها بقيام المتهمة بالتخلص من الطفل لعدم افتضاح أمرها بممارسة الرذيلة مع شقيقها ووضعها الطفل المجني عليه سفاحا.