«هندسة اتصالات» الجامعة اليابانية تقدم برنامج الدكتوراة المزدوجة بالتعاون مع «كيوشو»

قال الدكتور محمد أبوزهاد، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تتعاون مع كلية علوم المعلومات والهندسة الكهربائية بجامعة كيوشو وجامعة واسيدا باليابان ومن خلال هذا التعاون، يتم إرسال الأساتذة اليابانيين إلى مصر لدعم التدريس والإشراف المشترك لطلاب الدراسات العليا كما يزور طلاب الدراسات العليا المصريون المختبرات اليابانية لمتابعة أعمالهم البحثية مع المشرفين اليابانيين ومن خلال وجودهم باليابان يتوافر لهم برامج تعليمية وتدريبية مستمرة ومكثفة لتلبية احتياجات الهيئات البحثية والصناعية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أنه بالتعاون مع جامعة كيوشو وبدءا من خريف عام 2016 تقدم الكلية برنامج درجة الدكتوراة المزدوجة للحصول على درجتي دكتوراة من مصر واليابان، ويعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه داخل الجامعة اليابانية وأول درجة دكتوراة مزدوجة من الجامعة اليابانية خارج اليابان، كما أن الكلية لديها تعاون دولي مع جامعات واسيدا وطوكيو وأوساكا باليابان وجامعة رين بفرنسا ومعهد فرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عميد هندسة الجامعة اليابانية إلى أن هناك أولوية لدعم النشر العلمي والانشطة البحثية بالكلية، موضحا أنه خلال الفترة السابقة أضاف الباحثين بالكلية إلى مجالات المعرفة أكثر من 100 بحث علمي في تخصصات هندسة الالكترونيات والاتصالات اللاسلكية والنظم المدرجة والهوائيات والملتي ميديا و75 بحثا في تخصصات هندسة الحاسبات والشبكات وأمن المعلومات، ونشرت هذه الأبحاث في كبريات الدوريات والمجلات العالمية العالمية.

وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين قد أضافوا إلى المعرفة حوالي 300 بحث في مجالات الالكترونيات والاتصالات و150 بحثا في مجالات هندسة وعلوم الحاسب من خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية المتخصصة.