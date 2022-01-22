السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

انتحل صفة ابن رجل أعمال.. سقوط «أخطر نصاب» فى القاهرة

جريدة الدستور

 ألقت مباحث القاهرة القبض على أخطر مزور انتحل صفة نجل رجل أعمال للنصب على رجال الأعمال وأصحاب الشركات والحصول على ملايين الجنيهات منهم بمختلف المحافظات.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء بشندى مدير العمليات، بورود معلومات وتحريات بقيام المتهم «مدحت. ت»، مسجل خطر، بالاستعانة بأعوانه في جمع المعلومات حول بعض رجال الأعمال والأثرياء ومراقبتهم مراقبة دقيقة والتحصل على أرقام هواتفهم وقيامه بالتواصل معهم لتحديد وترتيب لقاء عقب ادعائه بأنه نجل السويركي، وإيهام المجني عليهم بوجود مشروعات كاذبة ورغبته في عقد صفقات عمل تختلف باختلاف طبيعة عمل المجني عليهم.

وأثناء تلك اللقاءات يدعي رغبته في التحصل على مبلغ مالي كبير من عملة الدولار لسداد قيمة شحنات خاصة بعمله متواجدة بأحد الموانئ نظير سعر أعلى من سعر السوق المصرفية، حيث يقوم بتحديد موعد آخر لاستلام المبلغ المالي من عمله بالدولار وتسليم حقيبة بداخلها بعض الأوراق المالية المزورة والاستيلاء على المبالغ المالية والفرار هاربا عقب قيام معاونيه بتأمين الطرق وتعطيل المجني عليهم بالاصطدام بهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بإشراف المدير العام من القبض عليه، وعثر بحوزته على كارنيه محامٍ مزور لتسهيل مروره من الأكمنة، وتبين أنه صادر ضده عدة أحكام، وبمواجهته اعترف بارتكاب العديد من وقائع النصب على رجال الأعمال، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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