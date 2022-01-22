تفاصيل مشاركة بيت الحكمة في معرض الكتاب

تشارك "مجموعة بيت الحكمة للثقافة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 تحت شعار "إصدارات لكل أفراد الأسرة"، حيث تدخل بيت الحكمة هذه الدورة بأكثر من 60 عنوانًا جديدًا تتنوع بين مختلف المجالات التي تلبي تطلعات القراءة لكل أفراد الأسرة، وهي إصدارات مترجمة، ومؤلفة بالعربية تتوزع بين 25 عنوانًا لكتب الأطفال المصورة، وأكثر من 30 عنوانًا لكتب الناشئة ما بين رواية ومقالات ونصوص نثرية وكتب تربوية، وهو العدد الأضخم في هذا التخصص بين دور النشر العربية، حيث تمتلك بيت الحكمة الآن في قائمة إصداراتها أكبر مكتبة لكتب الناشئة بالمعرض وبما يزيد إجمالا على 50 عنوانًا للناشئة فقط وهي المرحلة العمرية ما بين 9 و16 سنة، بالإضافة إلى ترجمات ومؤلفات في مجالات الأدب والمعارف العامة، إضافة إلى تخصص بيت الحكمة الأساسي وهو مناهج تعليم اللغة الصينية ومعارف صينية وسياسة واقتصاد، وغيرها من الإصدارات.

30 عنوانا للطفل والناشئة

وقد أولت بيت الحكمة اهتماما خاصا في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتب الطفل والناشئة تحت شعار "استثمر في القراءة"، حيث أصدرت بالتعاون مع شركة جيلي الدولية للثقافة والنشر، وهي أول شركة تعمل باستثمارات مصرية صينية في الشرق الأوسط، ثلاثين عنوانًا للطفل والناشئة، فأصدرت الطبعة العربية لسلسلتي "الرياضيات للأطفال - تنمية قدرات الذكاء" و"ألعاب الذكاء للأطفال - تنمية قدرات التفكير"، وهي من أهم وأشهر السلاسل العلمية لتعليم الرياضيات وتنمية مهارات الذكاء والتفكير المنطقي للأطفال من المرحلة العمرية من 3 – 7 سنوات، وهي للبروفيسورة الصينية الشهيرة خه تشيو قوانغ، والتي أعدتها بجامعة بكين العريقة، ولاقت سلسلتها رواجًا عالميًّا وترجمت للعديد من اللغات. وقد سعت بيت الحكمة وجيلي بترجمة ونشر هذه السلسلة إلى تقديم أحدث الإصدارات العلمية لتنمية الطفل في البلدان العربية، من خلال محتوى علمي وثقافي يلائم متطلبات العصر ويتماشى مع تطور المناهج التعليمية لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي في البلدان العربية، ويمكن القول إن هذه السلسلة تبلور نتائج بحوث عديدة حول نظريات ممارسة تدريس الرياضيات للأطفال في الأربعين عامًا الماضية عالميا.

كتاب الملك

كما أصدرت بيت الحكمة بالتعاون مع جيلي الدولية للثقافة والنشر، الترجمة العربية لسلسلة "كتاب الملك" وهي للأديب الصيني الشهير تساو ون شيوان الحائز عن هذه السلسلة على جائزة أندرسن العالمية لأدب الطفل، وتتكون من خمسة كتب تقع في 1000 صفحة من القطع المتوسط بمتوسط مائتي صفحة لكل كتاب. وهي مناسبة للقراء من الناشئة والكبار أيضا، حيث اعتمدت فيها لغة السرد أسلوبًا أدبيًا مليئا بالعناصر التشويقية والأحداث الغرائبية والشخصيات الخارقة التي تعد من أهم أركان الأدب الشعبي في مختلف الثقافات، وتعد السلسلة واحدة من أكثر سلاسل روايات الناشئة مبيعا في الصين والعالم بلغاتها المختلفة.

سلسلة قوس قزح

وتحت شعار "استثمر في القراءة" تكمل بيت الحكمة تعاونها مع جيلي الدولية للثقافة والنشر، بإصدار الترجمة العربية لسلسلة "قوس قزح"، وهي للأديبة الصينية الشهيرة تشين ون جيون، وتتكون من سبعة كتب تضم نصوصا أدبية نثرية، وتطرح الكثير من الأفكار الإيجابية التي يتغلب من خلالها الأطفال والناشئة في سن المراهقة، على الأفكار السلبية التي دائما ما تشغلهم في تلك المرحلة المهمة من عمرهم وهي تعكس معاني الحب شيئًا فشيئًا بقلب متطلع نحو الأمام. يتناول كل كتاب من السلسلة نصوصا نثرية في مجالات وإن اختلفت موضوعاتها، فإنها جميعا تخاطب الفتيات والفتيان من الناشئة في مرحلة المراهقة، وهي تبث عبر نصوصها فيضا من المشاعر الإنسانية والنصائح التي تحفز النشء على تحقيق ذواتهم

سلسلة الباندا الذهبية

كما أصدرت بيت الحكمة للثقافة، الترجمة العربية لسلسلة "الباندا الذهبية"، وهذه السلسلة لأشهر الأدباء الصينيين المهتمين بالكتابة في أدب الطفل والناشئة، وتتكون هذه السلسلة من أربعة كتب تتنوع موضوعاتها بين الواقع والخيال، بين الحياة في عالم البشر، والحياة في عالم الحيوانات، وهي تشكل بيئة أدبية غنية تتفاعل مكوناتها معًا لتلبي شغف الناشئة في القراءة ومطالعة ألوان جديدة وثقافات مختلفة للأدب. وهذه السلسلة تناقش موضوعات ذات اهتمام مشترك للفتيات والفتيان، حيث تعكس عالمهم الداخلي وحسهم الخيالي وأسلوب حياتهم، فهي تدفع القراء في مرحلة الناشئة لتصور جديد للحياة وأسلوب جديد للقراءة.

سلسلة أميرة الطيور

وكذلك الترجمة العربية لسلسلة "أميرة الطيور" وتتكون من ثلاثة روايات منتقاة من قصص الناشئة، وتجمع بين الواقع الدافئ والملموس، وبين الخيال المليء بالألوان، وتطرح هذه السلسلة تساؤلا مهمًا هو: "لماذا تختلف طبائع البشر؟"، وترى أن ذلك بسبب الأفكار التي يتبناها كل فرد والبيئة التي يعيش فيها، فالأطفال يستطيعون احتواء الآخرين، فقط إذا وجدوا من يحتويهم. حتى الفتاة القوية المتعجرفة أميرة الطيور الكبيرة، ستعود في النهاية إلى طريق الخير من خلال تأثرها بجمال من حولها وتتعلم التسامح.

كما أصدرت الجزء الأول من سلسلة "حول العالم مع شُربة وحكمة وحكاية" وهو من تأليف الدكتور إبراهيم شلبي، ورسوم آية شعراوي، وهو كتاب ثقافي ترفيهي للأطفال والناشئة والكبار، يضم أربعة معارف عامة عن عشرين دولة حول لعالم، وهي المعلومات العامة عن كل دولة وتتمثل في عاصمتها وعملتها الرسمية وأهم المعالم الأثرية بها، كما يضم حكاية من أشهر الحكايات التراثية لكل بلد من البلدان العشرين، كما يضم عشرين وصفة لعشرين شربة تتميز وتشتهر بها هذه البلدان، وأخيرا يحوي الكتاب عشرين حكمة شهيرة من هذه البلدان، وتتكامل هذه المعارف معًا لتكوّن وجبة ثقافية ممتعة وشيقة للقراء من مختلف الأعمار.

رحلة إلى الشمال

وفي إضافة لمكتبة التراجم الأدبية من الصينية للعربية، أصدرت مجموعة بيت الحكمة للثقافة، الترجمة العربية لرواية "رحلة إلى الشمال" للأديب الصيني الشهير شيو تسي تشن، وهي من ترجمة وتقديم الدكتور يحيى مختار، حصلت هذه الرواية على جائزة ماودون للأدب، أرفع الجوائز الأدبية في الصين في دورتها العاشرة عام 2018، وهي العمل الخامس الذي يترجم إلى العربية للأديب الصيني الشهير شيو تسي تشن، وهذه الرواية ملحمة سردية نصف تاريخية نصف واقعية، تدور أحداثها على مدار أكثر من قرن كامل، يجول فيها الكاتب بين أروقة التاريخ ومضمار الحاضر، متنقلا بين الأزمنة بطريقة مبتكرة وفريدة، ليحكي لنا من منظور تاريخي قصة أجيال جمعتهم صدفة في الماضي المضطرب.

كما أصدرت كتاب "قراءات في أدب الأطفال الصيني" للأديب والناقد الأدبي منير عتيبة، وهذا الكتاب يقدم قراءة نقدية في سبعة وثلاثين عملًا أدبيًّا للأطفال تشمل: ثلاث عشرة رواية، وثلاث مجموعات قصصية، وخمس سلاسل تتكون كل منها من أربعة كتب، إضافة إلى كتاب في قالب الرسائل. وهي وإن كانت قطرة في بحر ما يُنشر من أدب الأطفال الصيني؛ إلا إنها قد تكون ذات دلالة جيدة على مجمل ما يُقدم لأطفال الصين من أدب.

رواية الروح والجسد

ولدارسي اللغة الصينية من العرب من خلال القراءة التقابلية للغتين، أصدرت مجموعة بيت الحكمة للثقافة، الترجمة العربية لرواية "الروح والجسد"، للأديب الصيني الشهير تشانغ شيان ليانغ، وهي رواية قصيرة تدور في قالب اجتماعي، حيث ينتمي البطل لعائلة برجوازية ثم يندمج في أوساط العمال بل ويتزوج من إحدى فتيات هذا الوسط، والرواية تعرض لنا الواقع الاجتماعي في الصين في أعقاب الثورة الشيوعية وتأسيس الجمهورية الشعبية والتغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة.

وفي مجال الترجمة في الشأن الاقتصادي والسياسي الصيني والعالمي، أصدرت مجموعة بيت الحكمة للثقافة، الترجمة العربية لكتاب "اقتصاديات دول ومناطق الحزام والطريق- دراسة مقارنة" والكتاب صادر باللغة الصينية عن مركز الدراسات المالية الصينية بجامعة بكين العريقة، وهو من ترجمة الدكتور يحيى مختار، ويعد مرجعًا مهمًا لاقتصاديات الدول والمناطق الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق" التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، حيث يقدم تحليلًا كليًا وشاملًا للتنمية الاقتصادية لمختلف الدول والمناطق الواقعة على طول امتداد المبادرة بشقيها البري والبحري، وهو كتاب ذو أهمية كبرى في إطار توسيع سبل ومجالات التعاون بين الصين والدول الواقعة ضمن نطاق هذه المبادرة. وهو ثمرة مهمة للبحوث التي أجرتها جامعة بكين العريقة وبنك التنمية الصيني حول مبادرة "الحزام والطريق".

كما أصدرت الجزء الثاني من كتاب "اقتباسات الرئيس الصيني شي جين بينغ"، من اللغة الصينية مباشرة. والكتاب يحوي بين دفتيه عددًا من مقولات كلاسيكيات الفكر الصيني القديم، التي اقتبسها الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاباته في العديد من المناسبات الرسمية، والكتاب من ترجمة وتقديم الدكتور أحمد ظريف، ويتناول الكتاب مقولات من وحي الثقافة التقليدية الصينية حول احترام الشعب، والحكم، وتهذيب النفس، والعمل بالعلم، وتشجيع التعلم، وما تحت السماء، والنزاهة السياسية، وحكم القانون، والجدل، والأدب؛ مصحوبة بالنصوص الأصلية مع التفسير والشرح، بالإضافة إلى النص المقتبس في اللغة الصينية لتسهيل البحث عنه لمن يرغب من الباحثين في مجال اللغة الصينية وآدابها.