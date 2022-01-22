«زراعة المنوفية»: تسليم ما يقرب من 200 ألف كارت ذكى للفلاحين

أشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية " الكارت الذكى للفلاح " وحتى الآن بلغ (196) ألف و(827 ) كارت ذكى ، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لدفع منظومة العمل وضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحقيق تنمية زراعية شاملة بنطاق المحافظة ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي بالقطاع الزراعي والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة .

وأفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن المديرية قامت باعتماد وتسجيل عدد (349) ألف و (790) إستمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح للمساهمة في تسهيل إجراءات صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية ، والمساعدة في رسم السياسة الزراعية من تحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية ، مع التأكيد على المرونة الكاملة مع المزارعين من خلال صرف الأسمدة بكارت الفلاح جنبا إلى جنب بالصرف الورقى .

وفى إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من نوعية السلع الزراعية ومدى صلاحيتها ، تم ضبط (74) عبوة من المبيدات والمخصبات المحظور تداولها بالأسواق ، فضلا عن فض حرز بمعرفة الإدارة الزراعية بمنوف لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعي ، وفيما يخص المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية ورفع نواتج التطهير ونقلها أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية ، تم الإنتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت (3) كم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأنه تمت الموافقة على استخراج (28) ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ) ، و عمل معاينات لعدد (16) مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع ) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة ، بالإضافة إلى المرور على (4) ألاف و (310) فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة .