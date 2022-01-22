الكنائس تعلن حجز رحلات القدس للأقباط حتى 25 يناير

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد في 24 أبريل المقبل.

إذ أطلقت عددًا من الكنائس المسيحية والشركات السياحية الحجز لرحلات القدس لعام 2022 بإجراءات مشددة، وذلك خلال فترة الاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.

وفتحت الكنائس والشركات السياحية باب الحجز لرحلات القدس حتى 25 يناير الجاري، وأن يكون سن الفرد المتقدم للحج المسيحي 40 عامًا، وأن يكون لديه جواز سفر ساري لمدة 6 شهور.

إذ أعلنت شركة كاردينال للسياحة، بدء الحجز لرحلات القدس لعام 2022، قبيل رحلات الحج المسيحي بـ3 أشهر المقرر في أبريل 2022 للاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة الذي يحل في أبريل المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الأسعار تبدأ من 775 دولارا حتى 1700 دولار، تقتصر على الإقامة والانتقالات وغير شامل أسعار الطيران وتحليل pcr وكل مايتعلق بجائحة كورونا، والبرنامج يبدأ من جمعة ختام الصوم وينتهي بسبت النور "ليلة عيد القيامة".

وأضافت الشركة، أنه في هذا الموسم ستكون الأعداد محدودة جدًا، حسب ما ورد من القدس والأولوية بأسبقية الحجز، ولمن كانوا مشتركين معنًا سابقًا، ويتوقف استقبال أي حجز جديد بعد اكتمال العدد المطلوب.

وفي السياق ذاته، أعلنت كنيسة دير الملاك البحري بالقاهرة إطلاق رحلات القدس لعام 2022 بالتعاون مع الشركات السياحية وذلك في الفترة من 21 أبريل وحتى 28 أبريل الجاري.

وقالت الكنيسة إن سعر الفرد فى الرحلة يبدا من 1050 دولارًا، مؤكدًا أن الأعداد محدودة لهذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن جهته أعلنت كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا في وقت سابق تفاصيل رحلاتها إلى القدس، وذلك في الفترة من 17 أبريل 2022 وحتى 28 أبريل 2022.

وقالت الكنيسة، إن سعر الرحلة لهذا العام ما بين 990 دولارًا إلى 1150 دولارًا، مٌضيفة أن السعر يشمل التأمين الصحي الدولي للسفر، والفيزا، وكافة الموافقات الأمنية، والتأمين الصحي ضد كوفيد، والإقامة.

وفي سياق ذاته أعلنت كنيسة مارجرجس بعين شمس، مواصلة الحجز لرحلات القدس لعام 2022، وذلك للاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة الذي يحل في الفترة من 23 أبريل حتى 29 أبريل.

وأوضحت الكنيسة أن الأسعار تبدأ من 950 دولارا، بالإضافة إلى تذكرة الطيران، لافتة إلى أن الاشتراك لا يشمل الطيران من القاهرة إلى تل أبيب والعكس.

وأشارت إلى ضرورة مطابقة الشروط التي يأتي أبرزها أن يكون سن المتقدم لزيارة القدس 40 عامًا، وأن يكون لديه جواز سفر ساري لمدة 6 شهور بعد شهر أبريل 2022، بالإضافة إلى ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا.